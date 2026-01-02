日本テレビ系「上沼×サンドの最幸運グランプリ２０２６」が２日に放送され、上沼恵美子、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけしがＭＣを務めた。超有名占い師たちを招き、ゲストたちの２０２６年「出会い運」「健康運」「金運」などを占っていく。菊地亜美は「口から出まかせが幸運をもたらす」と占われて「言った方がいいってことですか？こういうのやりたいみたいな」と笑顔を見せた。上沼から「口から出まかせを