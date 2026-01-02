２日のフジテレビ「さんまのまんま４２年目もあの頃のまんまＳＰ」には、ムロツヨシと木南晴夏がゲスト出演した。２人は岡田将生や神木隆之介を交えたカードゲーム仲間で、かねて親交が深いという。ムロは「２人でさんまさんの番組に出られることないと思うんで、初めて言えるんですけど。すごく嬉しかったことがあって」とニコニコしながら切り出した。続けて「そういうメンツでカードゲームやってたんですよ。長い付き合