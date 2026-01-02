第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（関東学生陸上競技連盟主催、読売新聞社共催）は２日、東京・大手町の読売新聞社前から神奈川県箱根町の芦ノ湖駐車場入り口までの５区間１０７・５キロで往路が行われ、青山学院大が新記録の５時間１８分８秒で３年連続８度目の優勝を果たした。２０２４年に同大が作った従来の往路記録を５秒更新した。３日の復路で、３年連続の総合優勝を目指す。早稲田大が１８秒差で２位、中央大が１