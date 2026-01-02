一般財団法人ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会は、２０２５年の総売上などを、次のように発表した。総売上は２兆６１２３億３４３２万９６００円で、前年比で１０３・６％と、約９０７億円増となった。２５年は売上が好調で、１２月に行われたＳＧ・グランプリの総売上は３４３億１７２０万６３００円で、２４年ぶりに３００億円を超えた。