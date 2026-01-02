テレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（1日午後5時）に出演した京都大学交響楽団の音楽部長を務める、依田高典教授の名義のXアカウントが2日までに更新。同楽団がアマチュアながら番組で高いレベルの演奏を披露し、反響を得ていることについて、補足説明する文面が記された。投稿は表示回数426万回を超える反響となっている芸能人が様々な「格付け」問題に挑む正月恒例の特番では今回、「オーケストラ