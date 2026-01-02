元NHKアナウンサーの中川安奈（32）が2日、インスタグラムを更新。全身泥まみれの写真を公開した上で、楠田枝里子（73）が親戚だと明かした。中川は1日放送のフジテレビ「有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド」でコロンビアを井上咲楽と訪問。ロケで挑戦した泥まみれの写真を公開した上で「放送の中でもお話させていただいた、番組の初代MC楠田恵理子さん(遠い親戚というご縁があるんです)からもご感想をいただきました実はまだ