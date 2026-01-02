山形県では、冬型の気圧配置や上空の強い寒気の影響により、３日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。 ［気象概況］日本付近は３日にかけて冬型の気圧配置が続く見込みです。東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３６度以下の寒気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。このため、山形県では、積乱雲が発達し、雷の発生する所がある見込みです。［防災事項