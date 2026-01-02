2026年1月1日、香港メディア・香港01は、中国の3大航空業者が国内線の燃油サーチャージを引き下げると報じた。記事は、中国東方航空、中国南方航空、中国国際航空の3社が、今月5日より国内線の旅客輸送における燃油サーチャージの徴収基準を改定し、飛行距離が800キロメートル以下の区間で1人あたり10元（約220円）、800キロメートルを超える区間で20元（約440円）を徴収し、乳幼児については免除するとした。そして、従来に比べて