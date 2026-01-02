MLB・ドジャースの大谷翔平選手が1日、自身のInstagramを更新。昨年に引き続いて愛犬・デコピンからの年賀状を掲載しました。前年掲載された“年賀状”のデザインは、デコピンのワンショット。「謹んで新年のお慶びを申し上げます 令和七年」とつづられており、左下にはデコピンの住所として「〒017-0017 大谷デコピン」と書かれていました。2年目となった今年は、デコピンの足跡が残っていると見られる地面を背景に、デコピンの切