1月1日、6人組ロックバンド・氣志團の綾小路翔がXを更新。大みそかに放送された『第76回NHK紅白歌合戦』に初出場した、ちゃんみなのパフォーマンスをめぐり、ネット上で噴出した批判の声に言及し、注目を集めている。「ちゃんみなさんは、2025年に配信されたオーディション番組『No No Girls』でプロデューサーを務めたことが話題になった女性ラッパーです。今回の『紅白』では、『NG』と『SAD SONG』を披露しました。なかでも物