元旦はお笑いのネタ番組が数多く放送されるのが定番だが、1月1日朝に放送されたフジテレビの『新春！爆笑ヒットパレード2026』と夜のTBS『ドリーム東西ネタ合戦2026』で人気コンビのニューヨークが同じ“下ネタ漫才”を披露し、物議を醸している。「2025年の単独ライブで披露され、現在はライブの定番となっているネタです。『ズボン下ろしてチンチン丸出し！』と嶋佐さんが叫び、そこからも“フルスイング”な下ネタが続くので