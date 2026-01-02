連続テレビ小説『あんぱん』のスピンオフとなるオーディオドラマ『さいごのうた』が、NHK-FMにて1月3日(22:00〜22:50)に放送される。Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が演じる作曲家・いせたくやが主人公の本作で、たくやの弟子であり劇団スタッフの“ハチ”こと八条大吉を小林虎之介が演じている。制作統括の倉崎憲チーフ・プロデューサーにインタビューし、小林の起用理由や現場での裏話などを聞いた。○誠実で愚直で真面目なイメージ