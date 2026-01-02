これは筆者の友人Aのお話です。お稽古仲間と韓国旅行を計画しました。そんな中、お稽古事の師匠も一緒に旅行に行くことに。ワクワクしながら迎えた出発当日。師匠が放った一言が、突然その場に緊張をもたらしました。一体何を言ったのでしょうか？ お稽古仲間と師匠と行く韓国旅行！