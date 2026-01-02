第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の往路は2日、東京・大手町〜箱根・芦ノ湖の5区間（107.5キロ）で行われ、青学大が5時間18分8秒の往路新で3連覇を飾った。山上りの5区（20.8キロ）で黒田朝日（4年）が、驚異の区間新で大逆転。5区で一時トップに立った早稲田大は2位となり、“山の名探偵”こと工藤慎作（3年）は、自身のXに悔しさをつづった。早稲田大にとっては理想的な展開だった。4区終了で2