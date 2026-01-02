ＡＫＢ４８が昨年のＮＨＫ紅白歌合戦に出場した。結成２０周年の節目にＯＧの前田敦子、大島優子らも集結し、「フライングゲット」「会いたかった」など代表曲を並べたメドレーを披露。６年ぶりとなる大舞台を華々しく飾ったが、その裏では現役生たちの葛藤も垣間見えた。出場発表時は様々な意見が上がった。素直に祝福の声があった一方で、ＯＧを集めたことで出場できたとする見方があったことも事実。現役生の力だけでつかん