１２月２５日、雪に覆われたガンシェンカ雪峰風景区。（ドローンから、西寧＝新華社記者／張竜）【新華社西寧1月2日】中国青海省海北チベット族自治州門源回族自治県に位置する祁連（きれん）山脈東部の最高峰、崗什卡（ガンシェンカ）雪峰では、冬になると壮麗な雪景色が広がる。地元では近年、雪峰と氷河を観光資源とし、インフラ整備を進めてきた。風景が特に美しい時期を迎え、一帯は多くの観光客でにぎわっている。