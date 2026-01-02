１１月の京都で新馬を勝ったアクセス（牡３歳、栗東・上村洋行厩舎、父キセキ）は京成杯・Ｇ３（１月１８日、中山競馬場・芝２０００メートル）へ向かう。黄菊賞で４着だったキッコベッロは杉原誠人騎手＝美浦・フリー＝であすなろ賞（２月１４日、小倉競馬場・芝２０００メートル）。１１月の未勝利で初勝利を挙げたヴィスコンテッサは石川裕紀人騎手＝美浦・相沢都厩舎＝とのコンビでフェアリーＳ・Ｇ３（１月１１日、中山