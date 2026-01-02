【新華社ダカール1月2日】セネガルのニャン外相はこのほど応じた新華社の取材で、セネガルは「一つの中国」原則を揺るぎなく堅持するとし、中華人民共和国政府は全中国を代表する唯一の合法政府であり、台湾は中国領土の不可分の一部だと表明した。ニャン氏は次のように述べた。「一つの中国」原則はセネガル・中国関係の政治的基礎と根本的な前提である。セネガルはこの原則を順守し、両国はこれを基礎として、深い相互信頼に