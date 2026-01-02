日経新春杯（１月１８日、京都競馬場・芝２４００メートル）で復帰するサトノグランツ（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父サトノダイヤモンド）はその後、２４、２５年と３着だったカタールのアミールＴ・Ｇ２（２月１４日、アルライヤン競馬場・芝２４００メートル）を目指すことになった。すでに同レースへの予備登録は行っている。中山大障害３着のフェーレンベルクはペガサスジャンプＳ（３月２１日、中山）から中山グランド