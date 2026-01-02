お笑いコンビ・令和ロマンが、ゲストとエンタメに関する「答えのないギモンの数々」を分析し、その場で答えを出すテレビ朝日系バラエティー『令和ロマンの娯楽がたり』が、3日深夜に放送される（後0：15〜2：00）。【写真】楽しそう！さまざまなポーズを決める令和ロマン今回のメンバーは、令和ロマンを筆頭に、永野、朝井リョウ、伊沢拓司、金井球、加納(Aマッソ)、ぐんぴぃ(春とヒコーキ)、TaiTan、蓮見翔(ダウ90000)、三宅