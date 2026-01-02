政府は2日夜にも、高市早苗首相とアメリカのトランプ大統領による電話会談を実施する方向で最終調整している。複数の政府関係者が明らかにした。電話会談は、高市首相からの呼びかけで行われるという。高市首相は、今年春頃をめどにアメリカを訪れ、トランプ大統領と直接会談することを検討していて、今回の電話会談で訪米に向けて双方の認識のすり合わせを行う狙いがある。また、中国軍が昨年末から台湾周辺で軍事演習を行ったこ