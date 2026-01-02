第104回全国高校サッカー選手権大会の3回戦が2日に首都圏内の各会場にて行われた。2回戦で青森山田との強豪対決を制した大津（熊本）富山第一（富山）と対戦。前半を0-0で折り返し、67分に先制されるが71分に村上慶のゴールで追いつく。すると後半アディショナルタイム、岩崎天利がペナルティーエリアで倒されPK獲得。これを山下虎太郎が決めて2−1。試合はそのまま終了し、大津が逆転勝利で準々決勝進出を決めた。今大会快進撃を