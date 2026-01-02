今夜からあすにかけて、三重県を中心に大雪になる所があり気象台が大雪や路面の凍結による交通障害などに注意・警戒を呼びかけています。 【写真を見る】【大雪情報】2日夜から3日昼前まで三重県中心に大雪のおそれ最新の雪・雨シミュレーション路面凍結による交通障害に注意2日は名古屋でも雪が舞う 上空にこの冬一番の強い寒気が流れ込んでいるため東海地方は山地だけでなく、平地でも雪が降り、名古屋市内も昼頃