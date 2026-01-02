NHK『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。新年を迎え、その思いを綴っています。 【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「これからもＡＬＳと生きる日常を自分発信していきます♡」「ＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)と向き合います♪」 【ALS闘病】津久井教生さんは「2026年の幕があきましたϖ