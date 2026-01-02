アメリカ最大の都市ニューヨークで1日、急進左派で34歳のゾーラン・マムダニ氏の市長就任式が行われ、市民から多様な文化の共生や生活者目線の政策への期待の声があがりました。【映像】就任式の参加者のコメント就任式の参加者1「素晴らしかった。多様な人種、多様な文化の人々が一つになったのは美しかった。すごく寒かったけど・・・愛してるぞニューヨーク！愛してるぞマムダニ！」就任式の参加者2「家賃上昇の凍結や保育の