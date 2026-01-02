気象台は、午後5時44分に、なだれ注意報を廿日市市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】広島県・廿日市市に発表（雪崩注意報） 2日17:44時点広島県では、3日明け方まで大雪や落雷、電線等への着雪に、3日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■三次市□なだれ注意報3日にかけて注意■庄原市□なだれ注意報3日にかけて注意■廿日市市□なだれ注意報【発表】3日にかけて注意■