女優・山本舞香が、夫のロックバンド「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏと家族ショットを披露し、反響を呼んでいる。山本は２日までにインスタグラムのストーリーズに「新年明けましておめでとうございます。２０２６年もよろしくお願い致します」とコメントし、Ｈｉｒｏと義理の父の歌手・森進一、兄のロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」のボーカル・Ｔａｋａとの４ショットをアップした。「実家で