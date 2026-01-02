水戸市のアパートで女性が首から血を流して倒れその後、死亡した事件で、警察は殺人事件と断定して捜査本部を設置しました。【映像】現場付近の様子先月31日午後7時ごろ、水戸市加倉井町のアパートの玄関で、この部屋に住むネイリストの小松本遥さん(31)が首から血を流して倒れているのを帰宅した夫(27)が見つけました。小松本さんはその後、死亡しました。小松本さんの首には刺し傷があったということですが、死因はわかっ