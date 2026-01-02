南国気分が盛り上がる入口のシンボルツリーと広々レストランフロア入口には大きなシンボルツリーがそびえたち、出迎えてくれます。木の看板には大きな魚が描かれていて、入る前から気分が上がります。入口の右側にあるのがレストランAMAネシア。中央にはおみやげ選びにぴったりのショップも。店内に入るとまず目に入るのが、伊勢海老などが泳ぐ生け簀です。注文が入るたびに大きな伊勢海老を取り出して、新鮮なまま調理が行われま