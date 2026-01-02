メ～テレ（名古屋テレビ） “新幹線のお医者さん”、ドクターイエローの前に新春限定で神社が登場しました。 ドクターイエローは線路の状態などを調べる点検車両で、運行情報が非公表なことから「見られれば幸運」と人気を集めました。 リニア・鉄道館（名古屋・港区）では、2025年1月に引退したＴ4編成の前に黄色の鳥居が設置され、訪れた人が写真を撮ったり願い事を書いたりして楽しんで