BTSファンとしても知られる女優イム・スジョン（46）の母親の訃報が伝えられた。【画像】イム・スジョン、“推し変”？1月2日、イム・スジョンの所属事務所関係者は「イム・スジョンの母親の訃報に関連し、すべての葬儀の手続きは遺族の意向に従い、非公開で執り行われる予定」と明らかにした。また、「イム・スジョンとご遺族の皆さまに温かい慰めをお願いするとともに、謹んで故人のご冥福をお祈り申し上げる」とコメントした。