学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「ATS」はなんの略？「ATS」はなんの略か知っていますか？ヒントは、列車の運転制御装置のこと！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「automatic train stop」を略した言葉でした！ATSとは、停止信号の手前で自動的に停