国産レモンの旬は12月から3月。クエン酸には代謝を促して体を温めてくれる働きがあり、寒い季節こそ取り入れたい食材です。そこで今回は、レモンを使った“麺レシピ”をご紹介します。レモン酸辣湯麺食欲をそそる酸味スープで体の内からポカポカにレモンのクエン酸×酢の酢酸という2つの酸の掛け合わせで旨味アップ。あったかスープが染みわたる。recipe材料（2人分）エリンギ…2本、鶏むねひき肉…100g、しょうが…1かけ、A［塩…