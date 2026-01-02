水戸市加倉井町のアパートの一室で、血を流して倒れている女性が見つかり、その後死亡が確認された事件で、茨城県警は２日、亡くなったのはネイリストの女性（３１）だったと発表した。首に刃物で刺されたような傷があり、頭には鈍器で殴られたような傷が十数か所あった。県警は殺人事件と断定し、水戸署に捜査本部を設置した。発表によると、昨年１２月３１日午後７時１５分頃、女性が自宅アパートの玄関で、血を流して倒れて