大みそかの夜、茨城県水戸市で、ネイリストの女性が死亡した事件で、警察は2日、殺人事件と断定し捜査本部を設置しました。この事件は先月31日の午後7時すぎ、水戸市のアパートの玄関で、ネイリストの小松本遥さんが首から血を流して倒れているのを帰宅した夫が見つけ、その後、死亡が確認されたものです。首に刺し傷や頭部に鈍器によるものとみられる傷などが十数か所あり、警察は2日、殺人事件と断定し捜査本部を設置しました。