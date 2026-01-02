新年２日目、大阪の商業施設では初売りが始まりました。オープンと同時に多くの人が目当ての店に向かいます。大阪駅直結の商業施設「ルクア大阪」では、２日朝、開店を通常より３０分前倒しして初売りが始まりました。約１５０の店舗が参加するバーゲンでは一部の商品が２割から７割程度値引きされるほか、数量限定の福袋もおよそ５０店舗で販売されています。（ハンドクリームなどのセットを購入した人）「１万２０００円の