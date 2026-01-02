大阪でプラレールが集まる正月恒例のイベントが開催されています。１月１日から大阪・南港で「プラレール博」が開催されています。目玉は巨大ジオラマで、大阪・関西万博で来場者を運んだ「大阪メトロ中央線」や引退が発表されている「ドクターイエロー」など約２００編成のプラレールが走ります。ほかにも大量のプラレールの中から好きなものを釣り上げたり、自分たちの写真を貼ったオリジナル車両をつくったり様々なアト