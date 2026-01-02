大阪管区気象台は２日午後１時１４分に、大阪の初雪観測を発表しました。平年より７日遅く、昨年より１４日遅い観測です。近畿では大阪のみ、今シーズンの初雪が観測されていませんでした。２日午後１時１５分ごろにＭＢＳのヘリコプターから捉えた映像では、大きな分厚い雪雲が大阪の街をすっぽりと覆っている様子がわかりました。また、けさは徳島でも初雪を観測していて、こちらは平年より１５日遅く、昨年より５日早い観測です