２日朝、神戸市北区で住宅火災があり、男性１人が死亡しました。午前７時ごろ、神戸市北区日の峰の木造２階建て住宅で「建物から煙が出ている」と近くの住民から１１９番通報がありました。警察などによりますと火はおよそ１時間後に消し止められましたが、１階のリビングと廊下あわせて約３０平方メートルが焼けました。（近隣住民）「外に出たらもう煙が充満して焦げくさいにおいがしていた」１階の洗面所からは６０代の男性１人