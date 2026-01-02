和歌山県田辺市では、新春の「初泳ぎ」が行われました。約２３０人が一斉に海に入って行きます。今年で１００回目を迎えた扇ヶ浜での新春初泳ぎ。新しい年の無病息災などを願います。２日の水温は１６．２℃（主催者計測）。ふんどし姿や干支にちなんだ仮装の人たちが、思い思いに正月の海を楽しみました。（参加した子ども）「さむいです！」（参加した人）「気持ち良かったです。１年のスタートって感じですね」「いろ