京都府は高病原性の鳥インフルエンザが検出された亀岡市の養鶏場で飼育していたニワトリ約２８万羽の殺処分が完了したと発表しました。１２月２３日、京都府亀岡市内の養鶏場で約１００羽のニワトリが死んでいるのが見つかり、ＰＣＲ検査の結果致死率が高い高病原性の鳥インフルエンザウイルスが検出されました。府によりますと、今月２４日に養鶏場で飼育していたニワトリ約２８万羽の殺処分が始まり、３０日の午前５時半ご