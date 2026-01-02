滋賀県内の美容室などあわせて１１店舗で、何者かが侵入し現金などが盗まれる事件が相次ぎました。警察が逃げた人物の行方を追っています（このニュースは2025年12月31日に放送されたものです）。警察によりますと、１２月２９日午後から３０日午前までのおよそ１６時間にかけて、滋賀県大津市や甲賀市などの美容室や飲食店などあわせて１１店舗に何者かが侵入し、金庫や中に入った現金あわせて約１７０万円などが盗まれました