1月2日午後、静岡県富士宮市北山の県道（富士白糸滝公園線）で、乗用車2台が衝突する事故がありました。この事故により、40代から80代の男女5人が重軽傷を負いました。 1月2日午後2時頃、静岡県富士宮市北山の県道（富士白糸滝公園線）で、乗用車2台が衝突する事故がありました。 警察によりますと、この事故により、53歳の女性が足を打ち重傷、また40代から80代の男女4人が軽傷を負いました。 事故により、車が道路をふさいで