奈良県桜井市の安倍文殊院では、2026年の干支「午（うま）」をかたどったジャンボ花絵が描かれています。色とりどりのパンジー。上から見ると巨大な「午（うま）」の絵になっています。奈良県桜井市の安倍文殊院では毎年、次の年の干支をモチーフにしたジャンボ花絵をつくっています。３１回目となる今年は「参拝者の願いが午（うま）くいき、飛躍の年になるように」との願いを込めてパンジーおよそ８千本を使い「午（うま）