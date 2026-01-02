1月1日、大阪市淀川区にある市営住宅で火事があり、一人が死亡しました（このニュースは2026年1月1日に放送されたものです）。警察と消防によりますと、午前８時半ごろ、大阪市淀川区西宮原の市営住宅で「火事です。煙が出ています。爆発音のような音も聞こえます」などと近くに住む女性から消防に通報がありました。消防車２８台が出動し、火は約３０分後にほぼ消し止められましたが、１４階建ての市営住宅の、１１階の部屋