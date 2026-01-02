2026年の元日、関西の各地は「初日の出」を見たり「初詣」に訪れた人たちでにぎわいました。和歌山県新宮市の王子ヶ浜。1日の午前７時すぎ、雲の隙間から美しい朝日が昇りました。集まったひとたちは初日の出に願いを込め、手を合わせました。「今日はまっすぐ日が見えているので、今年はいい年になりそうで嬉しいです」「教員採用試験頑張って受かろうと思います」一方、大阪市阿倍野区の「あべのハルカス」では地上３０