2日正午ごろ、茨城県取手市の住宅で火事があり、2人が救助されましたが、男性1人が死亡、女性1人が意識不明の重体です。警察によりますと2日正午ごろ、取手市本郷で、通行人から「住宅の2階から煙が出ている」と119番通報がありました。木造2階建て住宅が燃え、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、2階の寝室から男女2人が倒れているのが見つかりました。2人は病院に搬送されましたが、男性は病院で死亡が確認され、女性は意