【その他の画像・動画等を元記事で観る】2026年4月から4th seasonの放送が開始されることも決定しているTVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』の10周年プロジェクトが始動したことが発表され、10周年プロジェクトロゴ、特設ティザーサイト、そして特報PVが公開された。さらに、2026年は1年間を通して“10大企画”を行うことが同時公開され、その1つとして、2026年1月17日(土)に10周年特番の配信することも発表された。豪華キャ