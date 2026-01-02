【その他の画像・動画等を元記事で観る】劣等生の兄・司波達也と優等生の妹・司波深雪による伝説的スクールマギクス、アニメ「魔法科高校の劣等生」。待望の続編、劇場版「魔法科高校の劣等生 四葉継承編」の公開日が2026年５月８日（金）に決定し、一層の盛り上がりをみせている本作。この度「魔法科高校の劣等生」より新年のご挨拶！スペシャル映像2026年Ver.が公開となった。達也と深雪をはじめ、キャラクターたちが今年も大集