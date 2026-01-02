【その他の画像・動画等を元記事で観る】『花とゆめ』で連載中の師走ゆきによる少女漫画『多聞くん今どっち！？』が待望のTVアニメ化！アイドルに夢中な主人公の高校生・木下うたげは、推しへ貢ぐ資金のために家事代行のアルバイトをしていた。ある日、バイトで向かった先は、なんと推しのアイドルF/ACEのメンバー福原多聞の家！しかしそこにいたのは、ステージ上でのキラキラした姿とはまるで別人のような、自己肯定感ゼロのジメ